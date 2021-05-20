Yüksekova'da 52 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kovalama sonucu durdurulan bir araçta 52 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda; 20 Mayıs 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle 1502. Sokak üzerinde kovalama neticesinde durdurulan bir araç içerisinde 52 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ