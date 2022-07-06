Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

06.07.2022 18:33
Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye- İran sınır hattında 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde operasyon düzenledi.

Türkiye-İran sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda, 4 çuval içinde 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 55 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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