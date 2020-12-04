Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
04.12.2020 23:18
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürüdü. - HAKKARİ
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