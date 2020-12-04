Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

04.12.2020 23:37

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması her yerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması her yerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adete şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda ilk haftasonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 7 Aralık Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Yüksekova, Türkiye, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika


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