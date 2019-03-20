Yüksekova'da 60 Adet Av Tüfeği Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot yığınları içerisinde yapılan aramada 60 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde ot yığınları içerisinde yapılan aramada 60 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Mart 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde ikamet eden bir şahsa ait ot yığınları içerisinde yapılan aramada, 60 adet tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:04 Kaynak: İHA
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