Yüksekova'da '7 Bölge ve 7 Türkü' müzik dinletisi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Dedeler köyündeki Şehit Piyade
Er Metin Artık İlkokulu öğrencileri tarafından '7 Bölge, 7 Türkü' müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.
İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde düzenlenen etkinlik, öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmasıyla yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından semazen gösterisi ile 7 bölgeye ait türküler seslendirildi. Her bölgeye ait ürünler ve yöresel kıyafetlerin de sergilendiği büyük beğeni topladı.
Yüksekova'ya 4 yıl önce atanan sınıf öğretmeni olarak atanan ve bu sene müdür yardımcısı olan Alime Taşçı, "Yüksekova'ya 2015 Şubat ayında atandım. Bu yıl okul müdür yardımcısı oldum, ama 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin derslerine haftada 2-3 saat girerek çocuklara bölgeleri tanıttım. Aslında ortaokul ve lise düzeyi olacak şekilde bölgeleri işledik. Her bölgenin kendisine ait türküsünü öğrettim çocuklara, o yüzden müzik dinletimiz vardı. Onun dışında her bölgenin yer şekillerini, ürünlerini, dağlarını, su kaynakları ve bunlarla ilgili bilgi verdik. Bugün okulumuzda 3 ve 4'üncü sınıflar arası bilgi yarışması yaptık. Aynı zamanda çocuklar 7 bölgeye ait türküleri seslendirdiler. Yüksekova'dayken çocuklara Türkiye
'nin her bölgesini adım adım gezdirdim. Aslında köy okulunda olduğumuz için çocuklar internetle fazla haşır neşir değiller, o yüzden resimlerle de olsa İstanbul
Boğazını, Pamukkale
'deki travertenleri ve Türkiye'nin birçok önemli kültür merkezini öğrendiler. Bunun yanında stantlar kurup her bölgenin kendisine ait ürünlerini sergiledik. Yöresel yemekler yaptık" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ