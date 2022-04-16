Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

16.04.2022 09:53
Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 15 Nisan 2022 günü alınan duyum üzerine Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette; 7 paket içerisinde toplam 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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