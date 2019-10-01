Yüksekova'da 74 kilo eroin ele geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesinde iki araçta yapılan aramada 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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