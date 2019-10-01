Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 74 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'da 74 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesinde iki araçta yapılan aramada 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yüksekova'da 74 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Koca'dan sigara yasağı düzenlemesine ilişkin açıklama: Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu! Oktar, avukata selam göndermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 74 kilo eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]