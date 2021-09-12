Yüksekova'da 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüksekova ilçesi kırsal alanında piyade birlikleri ile müşterek icra edilen operasyonda 4 çuval içerisinde 70 kilo 800 gram eroin maddesi ve 27 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Feyzullah Taş/İHA)