- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi - Son Dakika

- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

13.03.2021 14:03

- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi elleriyle et ve lavaş ekmeğini vererek besledi.

- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi elleriyle et ve lavaş ekmeğini vererek besledi.

Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Berkan Timur, her akşam kapılarının önüne gelen ve aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek yardımcı oluyor. İlçenin kırsal kesimlerinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köye inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Aç kalan tilki için evinin kapısına ve bahçesine ekmek ve yemek atıklarını bırakan Timur, tilkinin aç kalmaması önlüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilkinin karnını doyurduğu anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tilkiyi elleriyle besleyen Berkan Timur, "Tilki görünce aç olduğunu anladım çünkü sürekli bahçemizde dolanmaya başladı. Bende evden et ve ekmek alarak tilkiyi doğru uzattım. Bana doğru gelip ellerimden yemesi beni çok şaşırttı. Bu duruma şahit olduğum içinde çok mutluyum" dedi.

- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi - Son Dakika


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