Yüksekova'da acil durumlarda toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince, afet ve acil durumlar için toplanma noktaları belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede afet ve acil durumlar için güvenli toplanma alanları belirlenerek, üzerinde karekod özeliği ile bölgelerin enlem ve boylam değerlerinin yer aldığı levhalar hazırlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen Şehir Stadı, yeni Çevre Yoluna bağlanan Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi, yeni çevre ana yolu girişi ve Güçlü Köyü yakınında bulunan alana söz konusu levhalar asıldı.