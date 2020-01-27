Yüksekova'da acil durumlarda toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
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Yüksekova'da acil durumlarda toplanma alanları belirlendi

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince, afet ve acil durumlar için toplanma noktaları belirlendi.

Yüksekova'da acil durumlarda toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince, afet ve acil durumlar için toplanma noktaları belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede afet ve acil durumlar için güvenli toplanma alanları belirlenerek, üzerinde karekod özeliği ile bölgelerin enlem ve boylam değerlerinin yer aldığı levhalar hazırlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen Şehir Stadı, yeni Çevre Yoluna bağlanan Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi, yeni çevre ana yolu girişi ve Güçlü Köyü yakınında bulunan alana söz konusu levhalar asıldı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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