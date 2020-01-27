Yüksekova'da afet ve acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da afet ve acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Yüksekova'da afet ve acil toplanma alanları belirlendi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi.

Yüksekova'da afet ve acil toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi.


Yüksekova Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durum toplanma alanının, afet ve acil durum sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade etiği belirtildi. Her açık ya da boş alanın toplanma alanı olmaya uygun niteliği taşımadığı gibi toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterlerin bir arada değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı; bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı gibi tespit kriterleri oluşturuyor. Bu kapsamda yeni Şehir Stadı, yeni çevre yoluna bağlanan Güngör Mahallesi'ne bağlı 23 Nisan Caddesi, yeni çevre anayolu girişi ve Şemdinli yolundaki Güçlü köyü yakınlarında bulunan alan, afet ve acil toplanma alanları olarak belediye tarafından belirlenerek levhalar asıldı" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 21'i 4'ün üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi
Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi kitlesel olarak terk edebilir Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da afet ve acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]