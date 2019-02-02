Yüksekova'da Ahır Çöktü: 4 İnek Telef Oldu
59 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır çökerken 4 inek telef oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır çökerken 4 inek telef oldu.
Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçeye bağlı Antınoluk köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Habib Ölmez'e isimli vatandaşa ait 11 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırın çöktüğünü haber alan köy sakinleri, ellerine kürek, odun kesme motoru alarak hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca enkazı el birliğiyle temizleyerek hayvanlara ulaşılmaya çalışan köy sakinleri, 11 inekten 6'sını canlı olarak kurtarmayı başarırken, 4 inek ise telef oldu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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