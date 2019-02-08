Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Yüksekova'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

47 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Yüksekova'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Hacı Teoman Zeydan, partililerle çarşı merkezindeki seçim bürosunun açılışına katıldı.

Zeydan, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız.
Yüksekova'yı 20 yıldır bir zihniyet yönetiyor. Biz de artık değişimin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu değişim halkımızın desteğiyle olacak. Yüksekova'nın çok büyük hizmetlere ihtiyacı var."

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, AK Parti 23. dönem Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA

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