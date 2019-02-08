Yüksekova'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Hacı Teoman
Zeydan, partililerle çarşı merkezindeki seçim bürosunun açılışına katıldı.
Zeydan, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. Yüksekova'yı 20 yıldır bir zihniyet yönetiyor. Biz de artık değişimin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu değişim halkımızın desteğiyle olacak. Yüksekova'nın çok büyük hizmetlere ihtiyacı var."
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, AK Parti 23. dönem Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan
ve partililer katıldı.