Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği
Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği

Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.

Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.


İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Kavşağı'nda 500 sporcunun katıldığı koşu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde son buldu. Etkinliği yerinde inceleyen Kaymakam Osman Doğramacı, sporcularla sohbet ederek hepsine başarılar diledi. - HAKKARİ

Yüksekova, İpekyolu, Dağlıca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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