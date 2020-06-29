Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi - Son Dakika

Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi

Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi

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HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögar kapaklarının tıkanmasından dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise, iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi - Son Dakika
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