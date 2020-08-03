Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü - Son Dakika

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:39

Kaynak: İHA

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