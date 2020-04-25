Yüksekova'da aracın çarptığı köpek tedavi edildi - Son Dakika

Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi'nde bir aracın çarparak yaraladığı köpek, tedavi edildi.

Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğe olay yerinde müdahale ettiklerini söyledi.

Köpeğin her hangi bir yerinde kırık çıkık olmadığını belirten Kaçan, "Sadece iç kanama tehlikesiyle gerekli uygulamalar yaptık. Ayağında ezilmeler olduğunu fark ettik. Ona göre bir tedavi uyguladık. Şu anda durumu iyi, gözlem altında tutuyoruz. Kendisini daha iyi hissettiğinde doğal yaşam alanına bırakacağız." dedi.