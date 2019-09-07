Yüksekova'da aracın çarptığı köpek telef oldu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Van- İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İpekyolu Caddesi üzerinde yoğunluğun olduğu saatlerde bir köpek, yoldan karşıya geçmek isterken plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Kanlar içinde kalan köpek yürekleri sızlatırken, sorumsuzluğun bu kadarı da pes dedirtti. - HAKKARİ
Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı Emniyet kemeri ihmali, iki üniversiteli genç kızı hayattan kopardı Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi