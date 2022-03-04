Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 10:51

Yüksekova'da araçlar buz tuttu.

Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar buz tutarken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İlçede dün başlayan yoğun kar yağı ve ardında devam eden fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, buz tutan araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, uzun süre camların çözülmesini bekledi.

Mart ayına rağmen araçlarının buz tutması karşısında şaşkınlık yaşayan Hakan Çiftçi, "Dün yaşanan tipi ve fırtınadan dolayı araçlarımız buz tutmuş. Bizde işe gideceğiz ama aracımızın üzerini buz kaplamış. Mart olmasına rağmen sanki kışın ortalarındayız" dedi.

Buz tutan aracının çözülmediğini belirten Zeki Fırat da, "Dünden beri yoğun bir kar ve tipi var. Bende şimdi aracımı temizliyorum ama araç donmuş" ifadelerini kullandı.

Aracının kapıları buzdan dolayı açılmayan Şemsettin Kurt ise dünden beri fırtına olduğunu söyleyerek, "Sabah kalktığımızda araçlarımız kara gömülmüştü. Tipinin verdiği dondurucu hava nedeniyle aracımız donmuş ve çözülmesini bekliyoruz. Şimdi kapıları donmuş açılmıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ise kar ve çığ tehlikesi nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun 0-30 kilometrelerindeki Ortaköy ve Köprülü arası ile Yüksekova- Dağlıca karayolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yüksekova Belediyesi, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ve Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 301 köye ulaşım sağlanamıyor Kastamonu'da 301 köye ulaşım sağlanamıyor Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yüksekova, Tragger, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da araçlar buz tuttu... Kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement