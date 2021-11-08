Yüksekova'da yarım ay mest etti - Son Dakika

Yüksekova'da yarım ay mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görünen hilal şeklindeki ay izleyenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay mest ederken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi. Hilal şeklindeki ayın karşısında mest olan esnaf Mehmet Durna, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir manzara. İzlemesi bile keyif verici. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı ben o anı kaçırmamak için doyasıya fotoğrafladım" dedi.