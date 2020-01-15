Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu - Son Dakika

Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yüksekova'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, sabah saatlerinde evinin önünde uçamayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini evine götürüp besleyen Bilin, ayağında ise üzerinde 'İran 2018' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu fark etti. Çocuklarıyla birlikte güvercine özenle baktıklarını anlatan Bilen, "Çiftliğin etrafında geziniyordu. Ağında da yeşil bir halkanın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda kendisi bana doğru gelerek omzuma kondu" dedi.

Sakin ve insanlardan ürkmeyen yapısı ile dikkat çeken güvercin, Bilin ailesinin neşe kaynağı oldu. Cahit Bilin, "Nereden, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama yemesini, içmesini özenle karşılıyoruz. onunla vakit geçiriyoruz" dedi.


Yüksekova, Sabah, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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