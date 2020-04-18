Yüksekova'da baharın müjdeleyicisi kardelenler gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Yüksekova'da baharın müjdeleyicisi kardelenler gün yüzüne çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenler açtı.

Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdeleyicisi olan Kardelenler, Yüksekova ilçesinde sert geçen kış mevsimin ardında kendilerini gösterdi. İlçeye 6 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyün yakınlarında bulunan ovada beyaz örtü şeklinde yeşeren beyaz kardelenler görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlı karlar ise ayrı bir güzellik katıyor. Her sene Nisan ayında çıkmaya başlayan kardelenler, fotoğrafa sevenler tarafından uğrak mekanı olurken, bu sene ise Covit-19 salgını nedeniyle vatandaşların uğramadığı görülüyor.