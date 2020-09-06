Yüksekova'da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti - Son Dakika

- Yüksekova'da başıboş köpekler emekli öğretmenin hindilerini telef etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kümese giren başı boş köpekler, emekli öğretmenin çok sayıda hindisini telef etti.

Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Rerik Yıldırım'ın bahçesinde beslediği hindiler, başı boş köpekler tarafından telef edildi. Sabah namazına kalkan Yıldırım, bahçesine çıktığı sırada her tarafına dağılmış telef olan hindilerini gördü. Hemen bahçesinde bulunan Kümese giden Yıldırım, kırılan kapı sonucu köpeklerin zarar verdiğini gördü. Durum karşısında çok şaşırdığını ifade eden Yıldırım, "Hiçbir şekilde yardım istemediğini, sadece bu başıboş köpeklere barınak yapılmasını istedi. Yıldırım, "Ben emekli öğretemenim, büyük bir bahçem var. Hobim hayvanlara bakmak, bahçeyle uğraşmak. Dün akşam başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 4 anaç 3 yavru hindimi köpekler parçalanmış. Kesinlikle yardım gibi bir niyetim yok sadece bu başıboş köpekler için barınak yapılsın. Bundan sonra başkalarına da zarar vermesinler. Çünkü bu köpeklere de yazık aç olmasalar belki şimdi bu hindilerim telef olmazdı. Tek bir isteğim var bu köpeklere sürekli kalacak bir barınağın yapılması" dedi.