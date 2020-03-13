Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu - Son Dakika

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Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu
7 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:34 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramalarda; 3 çuval içinde 80 paket halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Evdeki 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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