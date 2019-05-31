Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması
58 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:14 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı. Türkiye
genelinde başlatılan huzur uygulaması ile beraber, Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için ilçe genelinde huzur uygulaması başlattı. İpekyolu
Caddesi üzerinde gerçekleşen uygulama trafik polislerin eşliğinde araç sürücüleri bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.
Sürücüler, uygulamayı yerinde bulduklarını, güvenlik güçlerin ise güler yüzlü ve ilgilenmelerinden mutlu olduklarını belirttiler. - HAKKARİ
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