Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması
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Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması

1 saat önce

Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulamasıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı.

Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı.
Türkiye genelinde başlatılan huzur uygulaması ile beraber, Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için ilçe genelinde huzur uygulaması başlattı. İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşen uygulama trafik polislerin eşliğinde araç sürücüleri bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.
Sürücüler, uygulamayı yerinde bulduklarını, güvenlik güçlerin ise güler yüzlü ve ilgilenmelerinden mutlu olduklarını belirttiler.
Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:21 Kaynak: İHA
Polis, Yüksekova, Huzur, Yerel
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