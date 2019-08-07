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Yüksekova'da bayram öncesi sıkı denetim

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kasapları denetledi.

Yüksekova'da bayram öncesi sıkı denetim, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kasapları denetledi.

İş yeri ruhsatı, hijyen ve mühürsüz et denetimi yapan ekipler, kasapların kesinlikle mühürlü et satmaları ve belediye kontrolünde kesimlerin yapılması gerektiğini belirttiler. Vatandaşların mühürsüz et almamaları konusunda da uyarıda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, "İnsan ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Hayvansal ürünlerden bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi için önceden önlem alınması gerekiyor. Belediyemiz tarafından Yeşildere Mahallesi'nin girişine yapılan mezbaha tesisi halkımızın hizmetinde ve belediye veteriner hekimi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler gözetiminde kesim yapılıyor. Vatandaşlarımızdan; mezbaha harici kesilmiş, orijini belli olmayan, kontrolden geçmemiş ve damgasız etleri almamalarını istiyoruz. Mezbaha dışında kaçak kesim tespit edildiği taktirde ekiplerimizce hemen el koyularak imha edilecek ve kesim yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır" dedi. - HAKKARİ
Kurban Bayramı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
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