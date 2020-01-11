Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi - Son Dakika

Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor.

Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor.


Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın kayyum atanmasıyla hizmetler gece gündüz aralıksız devam ediyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar mağdur olmasın diye ekipler geceyi bile sokaklarda çalışarak geçiriyor. Belediye yetkilileri ise, "Kışımız çok çetin geçmekte ve yoğun bir kar yağışı söz konusu. Ara ara gerçekleşen kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her kar yağışı sonrası ilk olarak yoğun yaşam alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında ilçemize bağlı mahallelerde hem yol açıyoruz hem de genişletme yapıyoruz. Söz konusu mahalle çalışmalarını gece daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu günde ekiplerimiz ilçemizin can damarı olan Cengiz Topel Caddesinde kar temizleme çalışmalarına başladı ve bu cadde bitirildikten sonra bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını tüm hızıyla devam edeceğiz" dediler.


Vatandaşlar ise," İlçede ilk kez bir kaymakam kendini hizmete verdi. Biz bundan çok mutluyuz inan" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar
Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu

Son Dakika Haberleri
17:03 4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi - Son Dakika
17:03 İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2) - Son Dakika
17:03 Kançal: "İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz" - Son Dakika
17:02 Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika
16:57 Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı - Son Dakika
16:40 Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]