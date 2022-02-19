Üye Girişi
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu

19.02.2022 16:41
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Ericik mezrasında, hayvanları için dağdan brandalarla ot indiren besiciler, üzerlerine çığ düşmesinden son anda kurtuldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Ericik mezrasında, hayvanları için dağdan brandalarla ot indiren besiciler, üzerlerine çığ düşmesinden son anda kurtuldu. Büyük gürültü duyduktan sonra hemen kaçtıklarını söyleyen Ahmet Ayhan, "Arkamıza baktığımızda çığ düştüğünü gördük. Son anda kaçarak çığdan kurtulduk" dedi.

Yüksekova'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında besiciler, yazın dağda biçtikleri otları yüksek tepelerde istifleyerek, kış mevsiminde ise karlar üzerinde brandalarla köye indiriliyor. Bu sabah besiciler, otları almaya gittiklerinde düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığ düşmeden önce büyük gürültü duyduklarını belirten Ahmet Ayhan, "Yaz aylarında bu tepelerde biçtiğimiz otları bir yerde istifliyoruz. Yolumuz olmadığı için kış aylarında kızaklarla veya brandalarla tepelerde indiriyoruz. Bu sabah gittiğimizde brandalara yüklediğimiz ot balyaları indirme esnasında birden büyük bir ses geldi. Sesin gelmesiyle birlikte brandalarımız bırakıp yamaçlara doğru kaçtık. Saniyeler içinde çığdan kurtulduk. Bulunduğumuz alana çığ indi. Korku içinde kaldık. İleride de koyunlarımız vardı. Ne yapacağımıza şaşırdık. Ölümle burun buruna geldik" dedi. Nejdet Yılmaz ise 6 kişi olduklarını dile getirerek, "Ot balyalarını indirirken arkamızdan büyük bir ses geldi. Büyük kar kütleleri gelmeye başladı, ne yapacağımız bilmeden her birimiz farklı yerlere kaçarak çığdan kurtulduk. Bugün ölümden kurtulduk. Hala etkisindeyiz" diye konuştu.


Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu
YORUMLAR
500
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu (HAKKARİ Çinli Brian'dan Yüksekovalılara Tar konseri (HAKKARİ Çinli Brian'dan Yüksekovalılara Tar konseri Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi Yediveren Mezrası'nda çığ düştü... Karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen karları böyle temizledi

Ahmet Ayhan, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement