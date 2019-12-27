Yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, köye dönerken kar ve tipiye yakalandı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıca köyünde, hayvanlarıyla meraya çıkan besiciler, olumsuz hava koşulları yüzünden zor anlar yaşadı. Besiciler, meradaki sürülerini 12 saatlik zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırdı. Yolda mahsur kalan besicilerin imdadına ise Yüksekova Kaymakamlığına bağlı şantiye şefliği karla mücadele ekipleri yetişti. Kar yağışıyla birlikte 300 küçükbaş hayvanını Büyükçiftlik beldesine götürmek istediğini belirten Murat Yalın, "Yolda kar ve tipiye yakalandık. Akşam saat 21.00'den beri yoldayız köye varmamız öğleyi buldu" dedi.