Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi - Son Dakika

Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi

10 dakika önce

Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, "Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı" dedi.

Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi

Beyaz Gelincik, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu, Beşiktaş'ın ilk 11'i dahil toplamda 50 kelime söylüyor
Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu Lübnan'da korona kaynaklı ilk ölüm Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 09:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]