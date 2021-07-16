Üye Girişi
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 01:12
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Cengiz Topel Çaddesi'ne kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarla milli ve birlik yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından okul bahçesinde düzenlenen programa geçildi. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, okunan selayla devam etti. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "FETÖ'cü alçakların ihaneti karşında, destan yazan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ülkemiz ve milletimiz için gösterdikleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsine hayırlı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Bir taraftan 251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, bedel ödemeden hiç başarı elde edilemez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardında azim, cesaret ve kararlık vardır. 15 Temmuz zaferi, tankları ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hale taze olduğunun en somut göstergesidir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından daha çok, sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. Bir asıl önce ya İstiklal, ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran bu millet 15 Temmuz'da gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek, vatana sahip çıkmıştır. Ülkemizin dört bir yanından hainlerin kullandığı uçaklarımıza, tanklarımıza, silahlarımıza gözünü kırpmadan göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. 15 Temmuz bize göstermiştir ki, istiklal harbi nasıl bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz'da yeni kapılar aralamıştır. Bağımsızlığımızın kurumanın yanında, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesinde dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin iyi dost olduğunu da çok net ortaya koymuştur. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutulmayacak, unutturmayacağız. O dönemde şahit olduğumuz, riyakarlıkların da not ettik. O gece bizim için dua ederin de FETÖ içinde destek olanları da cuntacıların yanında yer alanların bu millet asla unutmayacaktır. 15 Temmuz bize şunu gösterdi, bu millet vatan konusunda olduğunda her türlü farklılıklarını bir kenara bırakan aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Rabbim bu birliğimiz, bu kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim vatanımıza her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim 15 Temmuz benzeri travmaları bu millete yaşatmasın. Bu vesile ile bu güne kadar bu vatan için, bu bayrak için can vermiş şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından İhsaniye Camisi'nin imamların okuduğu dua, ilahi ve sinevizyonla son bulurken, program gece 00: 13 tüm merkez camilerde okunan selayla son buldu.

Gerçekleştirilen yürüyüşe, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Piyade Komando ve Garnizon Komutanı Erdoğan Dur, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dev Türk bayrağıyla binlerce kişi yürüyüşte FETÖ ihanetini lanetlerken, şehitler için tekbirler unutulmadı. - HAKKARİ

Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı

Yüksekova, 15 Temmuz, Hakkari, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı - Son Dakika


Son Dakika

23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 21:41 Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 21:07 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı
18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı         
00:11
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı         
22:34
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu         
22:28
Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti         
22:14
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu         
21:14
Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti         
20:20
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı         
18:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 01:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement