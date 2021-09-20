Üye Girişi
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu - Son Dakika

Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu

20.09.2021 09:14
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında bir yıl önce yaşanan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında bir yıl önce yaşanan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

Yüksekova ilçesinin İran'ın sıfır noktasında bulunan Esendere beldesinde bir sene önce Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti, Olaydan sonra devreye giren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, kanaat önderleri Teoman Zeydan, İdris Öner, Cevher Keremoğlu ve Necmettin Yalçın aileleri barıştırdı. Esendere beldesinde bir araya gelen aile bireyleri, imamın duasının ardında tokalaşarak barıştı.

Barış yemeğinde konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, husumetlerin çok fazla uzatılmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü burası küçük bir yer, herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Neresi olursa olsun huzurun sağlanması için her şey yapılmalı. Çünkü bu olaylardan dolayı herkesin tadı tozu kaçıyor. Artık isteğimiz bu olayların bir daha yaşanmaması ümidiyle buraya gelen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Barış artık Esendere'ye mutluluk getirecek"

Bölgede yaşanan olayların herkesi etkilediğini dile getiren AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, "Bir ailenin huzursuzluğu tüm Esendere'nin huzursuzluğudur. Bizde bu huzursuzluğun bitmesinin erdemliğinin içerisindeyiz. Hep beraber bugün olduğu gibi çözüme yol aldık. Bugün bu barışın sağlanmasında emeği geçenlerine hepsine teşekkür ederiz. İnsanın dili, dini, kimliği, siyaseti ne olursa olsun biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz birbirimizi kucaklamalıyız. Biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz zaman, en iyi insan ve en iyi Müslüman oluruz. Artık bundan sonra ki bütün kırgınlıklarımızı el ele verip çözebiliriz. Bu barışa katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Beldemizin artık barışa, huzura ihtiyacı var"

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ise "Bu barışa katkı sağlayan devlet büyüklerimize, kanaat önderlerimize herkese teşekkür ediyorum. Artık biz beldemizde kan, gözyaşı istemiyoruz. Gözü yaşlı anneler, babalar istemiyoruz, yetim çocuklar istemiyoruz, cezaevlerinde çürüyen gençler istemiyoruz. Bu beldenin beraberliğe, birliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Umut ediyorum ki, bu barış beldemizde, bölgelerimizde devam eden tüm husumetlerin barışa vesile olmasını diliyorum. Allah bir daha böyle tatsız olayları beldemizde yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Teoman Zeydan'ın da bir konuşma yaptığı barış yemeğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Hikmet Kaya, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Nurettin Çalış, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzetin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, avukatlar, imamlar, muhtarlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu
Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu

Dırbaz Büyüksu, Yüksekova, Esendere, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu yapıldı! 5 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı 11:03 İstanbul'da FETÖ operasyonu yapıldı! 5 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar 10:44 Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı 10:26 Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek 09:57 Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek
Karısını öldüren adam 09:31 Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı 09:26 Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı

Son Dakika Haberleri
10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti
10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı
10:44 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor
10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı
10:32 Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu
10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor
10:25 Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı
10:03 Süleyman Soylu, Ampute Milli Takımı'nı görüntülü arayarak tebrik etti
09:56 Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek
2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor         
11:04
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor         
10:45
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor         
10:28
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun         
08:49
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım         
23:05
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 11:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da bir yıllık husumet barışla son buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement