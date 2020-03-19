Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı - Son Dakika

Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış ve karların erimesiyle birçok ev sular altında kaldı.

Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış ve karların erimesiyle birçok ev sular altında kaldı.


İlçede etkili olan sağanak yağışla birlikte karların erimesi hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan birçok ev sular altında kaldı. Bölgede çalışma başlatan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evlerdeki suyu tahliye ederek vatandaşlara yardımcı oldu. Gece geç saatlere kadar çalışan belediye ekipleri, vatandaşların evlerine tekrar yerleşmesini sağladı. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]