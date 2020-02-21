Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı - Son Dakika

Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, karla mücadele çalışmalarını denetledi.

İlçede son günlerde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı, Güngör Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, yaklaşık dört beş gündür ilçede kar yağışı olduğunu söyledi.

Evlerin kar altında kaldığını belirten Doğramacı, "Artık karı atabilecek bir yerimiz yok. Kış boyunca yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 5 bin kamyon karı şehir dışındaki derelere bıraktık. Bu çok ciddi bir çalışma. Zor koşullarla karşı karşıyayız. Bu durum kendi imkanlarımızla aşabileceğimiz bir durum değil. İnşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

Bir afet durumuyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"Başka bir yerde böyle bir durum olsa buna afet denirdi. Biz şu anda bir afet yaşıyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla evlerinin önünü açıyorlar. Kendilerine yaşam sahalarını kurmaya devam ediyorlar. Bizler de yolları açmaya çalışıyoruz. Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diğer kurumları da dahil ederek el birliğiyle yolları açmaya gayret göstereceğiz."

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocukların tehlikeli kar oyunu
Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]