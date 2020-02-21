Yüksekova'da biriken karlar ilçe dışına taşındı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, karla mücadele çalışmalarını denetledi.

İlçede son günlerde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı, Güngör Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, yaklaşık dört beş gündür ilçede kar yağışı olduğunu söyledi.

Evlerin kar altında kaldığını belirten Doğramacı, "Artık karı atabilecek bir yerimiz yok. Kış boyunca yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 5 bin kamyon karı şehir dışındaki derelere bıraktık. Bu çok ciddi bir çalışma. Zor koşullarla karşı karşıyayız. Bu durum kendi imkanlarımızla aşabileceğimiz bir durum değil. İnşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

Bir afet durumuyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"Başka bir yerde böyle bir durum olsa buna afet denirdi. Biz şu anda bir afet yaşıyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla evlerinin önünü açıyorlar. Kendilerine yaşam sahalarını kurmaya devam ediyorlar. Bizler de yolları açmaya çalışıyoruz. Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diğer kurumları da dahil ederek el birliğiyle yolları açmaya gayret göstereceğiz."