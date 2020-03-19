Yüksekova'da bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Yüksekova'da bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan balıkçıl (Balaban) kuşu koruma altına alındı.

Yüksekova'da bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan balıkçıl (Balaban) kuşu koruma altına alındı.


İlçeye göç yollarıyla gelen balıkçıl kuşu, hava koşullarından dolayı bitkin düşerken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildikten sonra Yüksekova Belediyesindeki veteriner hekimliğinde muayenesi yapılan kuş, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Balaban, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:46 Kaynak: İHA

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