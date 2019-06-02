Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da bulunan EYP imha edildi
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Yüksekova'da bulunan EYP imha edildi

36 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yüksekova'da bulunan EYP imha edildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet EYP (uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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