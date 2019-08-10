Yüksekova'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hastalık taraması

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe büyükbaş be küçükbaş hayvanlarda hastalık taraması devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe büyükbaş be küçükbaş hayvanlarda hastalık taraması devam ediyor.



Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı çalışma kapsamında hayvanlar hastalık taramasından geçirilirken, çiftçiler de bilgilendiriliyor. Çiftçilerden gelen hastalık ihbarlarını değerlendirdiklerini belirten veteriner Hekimi M. Nazif Aşuk, "İlçeye bağlı köy ve mezralarda hastalık taraması yapmaktayız. Gürkavak köyü Yeşildere mezrasından gelen bir hastalık ihbarı üzerine hemen köye intikal ettik. Yonca kontrolsüz yenirse ve üzerine bir de su içirilirse hayvanlarda ani şişmeye bağlı olarak ölümlere neden olur. Biz veterinerler bu tip vakalara gaz giderici ilaçlar kullanıyoruz. Bu tip durumlarda hayvanlara erken müdahale yapılırsa hayvanların kurtarılması daha kolaydır. Hayvanlara ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken aşıları var. Bu aşılardan kullanılırsa hayvanlar sadece hafif bir şişme yapar. Aşılı hayvanlarda zehirlenme ve ölme riski olmaz. Bu özel bir aşıdır. Yapıldığı takdirde bu tip ölümler olmaz. Aşı olarak da 6 ayda bir enterotoksemi aşısı yapılması gereklidir" dedi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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