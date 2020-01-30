Yüksekova'da buz sarkıtları 5 metreyi geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da buz sarkıtları 5 metreyi geçti - Son Dakika

Yüksekova'da buz sarkıtları 5 metreyi geçti

18 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

Yüksekova'da buz sarkıtları 5 metreyi geçti, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı.


Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı.


Namaz için camiye gelen vatandaşlar, hatıra kalsın diye 5 metreyi bulan buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Namaz için camiye gelen Yunus Emre Özdemir, Yüksekova'da kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, "İlçede akşamları hava sıcaklığı eksi 25 dereceleri bulduğu için çatılarda bulunan buz sarkıtları 5 metreyi geçti. Namaz kıldıktan sonra böyle uzunlukta buz sarkıtlarını gördüm ve hemen çatıya çıkarak resim çektim" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, İhsaniye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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