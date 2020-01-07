Yüksekova'da cadde ve kaldırımlara kar atanlara ceza - Son Dakika

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Yüksekova'da cadde ve kaldırımlara kar atanlara ceza
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova Belediye tarafından kar temizleme çalışmalarından sonra çatılarda biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova Belediye tarafından kar temizleme çalışmalarından sonra çatılarda biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatılacağı belirtildi.
Yüksekova Belediyesinden yapılan açıklamada, caddelerde bulunan tüm karlar toplanıp gerekli temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra, uyarılara rağmen çatılarda bulunan karları rastgele cadde ortasına atarak yaya geçidini engelleyen ve belediyeyi zor durumda bırakan vatandaşlar hakkında 5326 Kabahatler Kanununa göre 392 liralık para cezası uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için vatandaşlarımızın ilçe genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları esnasında çatı ve teraslarındaki karları temizlemeleri gerekmektedir" denildi. - HAKKARİ
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