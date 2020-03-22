Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı - Son Dakika
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Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.

Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.

Yüksekova'da, koronavirüse karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. İlçe merkezindeki cadde, sokak, kaldırım ve refüjler, tankerden tazyikli su sıkılarak, yıkandı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla ise ilçe sakinlerine anonslarla evlerinden çıkılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. İlçe merkezinin boş kaldığı görüldü.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:53 Kaynak: DHA

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