Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı - Son Dakika
Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı
6 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.
Yüksekova'da, koronavirüse karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. İlçe merkezindeki cadde, sokak, kaldırım ve refüjler, tankerden tazyikli su sıkılarak, yıkandı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla ise ilçe sakinlerine anonslarla evlerinden çıkılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. İlçe merkezinin boş kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı