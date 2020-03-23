Yüksekova'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

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Yüksekova'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi
6 saat önce
Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi.
Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de başlamasıyla ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Bununla beraber Yüksekova ilçesinde, bu salgın hastalığın bir an önce bitmesi için ve sağlık çalışanlarının da bu zor mücadelede gayretler içerisinde olduğu belirtilerek hepsine dualar edildi. Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin tüm camilerinden de korona virüse karşı dualar yükseldi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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