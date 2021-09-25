Yüksekova'da gece yarısı çıkan yangına tüm mahalleli seferber oldu - Son Dakika

Yüksekova'da gece yarısı çıkan yangına tüm mahalleli seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden olurken, mahalle sakinleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Nurettin Şedal isimli vatandaşın evinin çatısında meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinleri hemen yangına müdahalede bulunmak için yardıma koştular. Mahalle sakinleri yardımda yetersiz kalınca Yüksekova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne haber verdiler. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla kısa sürede yangına müdahalede bulundular. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.