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YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI

03.02.2022 14:39

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlikeye neden olurken, bölge halkı da belediye yetkililerinden temizlik çalışması yapmalarını istedi.

YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI
YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI

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Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA, ÇATILARDA 5 METRELİK BUZ SARKITLARI - Son Dakika
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