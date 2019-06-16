Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da çekirge istilası
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Yüksekova'da çekirge istilası

2 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyü çekirge istilasına uğradı.

Yüksekova'da çekirge istilası, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyü çekirge istilasına uğradı.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde vatandaşların ekili arazileri, çekirge istilası nedeniyle büyük hasar gördü. Sabah ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldı. Yıllardır ekim yapan köy sakinleri, günlerdir yoğun bir şekilde çekirge istilasına maruz kalmaktan dert yandı. İlk kez böyle bir olaya şahit olduklarını ve çekirge istilasının evlerine kadar ulaşmasından endişe duyduklarını ifade eden köy halkı, yetkililerden yardım talep etti.

Köy sakinlerinden Hasan Akdoğan, bu sene ektikleri tarlaların çekirgeler tarafında tamamen tahrip edildiğini söyleyerek, "Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdik. Onlar da yaklaşık iki üç dönüme yetecek kadar ilaç vermişler. Getirdikleri ilacı atmışlar, fakat herhangi bir etkisi görülmedi. Bizim istediğimiz devlet yetkililerimizden bir an önce bu çekirgelerden bizi kurtarmalarıdır. Bulunduğumuz tarla yaklaşık 22 dönümlük bir tarladır. Büyük hasar var ve yardım talep ediyoruz" dedi.

Muhdat Aslan ise, yetkililerin bu konuya çare bulmasını isteyerek, "Köylümüzün 22 bin dönümlük arazisi çekirgeler tarafından istilaya uğramış. Ekilen buğdaylar da büyük zarar gördü. Bunun önüne geçebilmek için yetkililerden çare bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Hakkari, Aksu, Yüksekova, Güncel
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