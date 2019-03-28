Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ceviz ve Badem Fidanı Dağıtımı

Yüksekova'da Ceviz ve Badem Fidanı Dağıtımı

16 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 bin adet ceviz ve 3 bin adet badem fidanının dağıtımına başlandı.

Yüksekova'da Ceviz ve Badem Fidanı Dağıtımı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 bin adet ceviz ve 3 bin adet badem fidanının dağıtımına başlandı.

"Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında Yüksekova'da fidan dağıtımına başlandığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, "2019 yılı için DAP İdaresine ve Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine, 'Yüksekova Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında çeşitli konularda proje sunduk. Bu projelerden biri de 'Meyveciliği Geliştirme' projesidir. Yüzde 80 Hakkari Valiliği destekli, yüzde 20'si çiftçi katkısı olan bir proje, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

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