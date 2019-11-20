Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği
Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği - Son Dakika

Yüksekova'da 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler, 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği düzenledi.

Yüksekova'da 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler, 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği düzenledi.


İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Özel Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, köy çocukları için şiir ve müzik dinletisi düzenleyerek, gelen misafirlere güzel anlar yaşattı. Okulun konferans salonunda velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen şiir ve müzik dinletisi sonrası köy çocuklarına ayakkabı alınmak üzere bağış toplandı.


Şair Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirinin okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Cebrail İrinç, "Bu etkinliği hazırlamamızın amacı, bir farkındalık uyandırmak ve köyde yaşayan çocuklarımızla bir dayanışma örneği sergilemektir. Bu anlamda velilerimizin de katkısıyla karınca kararınca bir yardım toplamayı ve köydeki çocuklarımıza ulaştırmayı arzulamaktayız. Etkinliğimize iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Öğretmen İslam Dindar ise, "Çocuklar İçin Çal" etkinliğinin öneminden bahsederek, "Öğrencilerimizde paylaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek ve köyde yaşayan çocuklarımıza yardım amacıyla bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.


Okulda düzenleyen şiir ve müzik etkinliği, öğrenciler tarafından seslendirilen türkülerle son buldu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası
İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi iddiasına Emniyet'ten açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'Çocuklar İçin Çal' etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]